Son ex épouse est une ingénieure du son allemande, Renate Blauel. Si les ex-époux ont toujours gardé de très bons rapports, les choses ont changé depuis la publication de Me, son autobiographie, dans laquelle le chanteur se dévoile avec beaucoup de pudeur. Pas assez toutefois au goût de Renate qui a décidé de porter plainte pour violation de l’accord de non-divulgation qu’ils avaient passé. En cause, un passage du livre dans lequel Elton John écrit : "Pendant des années après le divorce, dès que quelque chose m’arrivait, la presse arrivait à sa porte, attendant qu’elle leur donne des informations. Elle ne l’a jamais fait : elle leur a toujours demandé de la laisser tranquille." Des mots plutôt gentils mais que Renate n’a pas supportés : elle lui réclame trois millions de livres sterling.