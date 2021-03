Après sa tribune sur FranceSoir qui avait provoqué un tollé ( l'artiste demandant à l'armée de renverser le Président Macron), Francis Lalanne est reparti en guerre ce dimanche à Nice lors d'une manifestation "pro libertés". Un rassemblement qui a réuni plus de 350 manifestants réfractaires aux restrictions sanitaires imposées par leur gouvernement, selon Nice-Matin.

Face à la foule niçoise, le chanteur au catogan s'est montré une nouvelle fois opposé à la politique de son pays. Comme le rapporte Nice-Matin. "Les messages anxiogènes, délivrés toute la journée par le gouvernement sont là pour rendre malades psychologiquement les gens, et c’est délibéré", a-t-il ainsi lancé aux 350 personnes amassées, sans masques, devant lui.

"Vos masques, vous pouvez aussi vous en servir pour ramasser les merdes des chiens"

Dans son discours, Francis Lalanne a également invité les manifestants à tomber le masque. "Ils disent qu’il est obligatoire, mais ils disent pas où. Mettez-le sur le front, à la ceinture, en boucles d’oreilles. Vous pouvez aussi vous en servir pour ramasser les merdes des chiens." Des conseils accompagnés d'un message où il incite ses fans et autres manifestants, dans une vidéo désormais partagée à gogo sur Twitter, à "commettre un délit, sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien" : "Je vous propose de vous embrasser les uns, les autres. Et partagez, partagez ! Pour que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres." Et que ce soient les 350 manifestants, qui crient en coeur "liberté", ou Francis Lalanne en personne, ils s'exécutent.

Des internautes dépités: "A Nice, la prochaine tournée en réa est offerte par Francis Lalanne"

De quoi susciter l'indignation sur les réseaux sociaux. "C'est criminel, c'est honteux..., déplore une internaute qui y voit un bras d'honneur à nos soignants. C'est une insulte aux morts de la Covid et à toutes les personnes qui se démènent pour endiguer l'épidémie." Ou encore un autre qui parvient à philosopher sur ce qu'il voit: "Quand je vois Lalanne, une célèbre citation d'Einstein me revient à l'esprit:'Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue'". Sans oublier les plus dépités sur la connerie humaine qui nous entoure. "Je ne sais pas qui est cet individu mais il est urgent d’arrêter tous ces criminels "Lalanne a raison il faut s’embrasser le virus est un vaccin". Ou encore: "Heureusement que la reproduction des individus ne se fait pas par simple baiser car on tient une belle bande de gros cons en liberté" ; "Ce type est bon à enfermer. Il devrait y avoir un délit pour encourager les gens à attraper le virus. C'est pire que la non assistance à personne en danger"; "A Nice, la prochaine tournée en réa est offerte par Francis Lalanne."