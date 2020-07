Le Conseil national de sécurité de ce lundi a, à nouveau, tiré la sonnette d’alarme. Vu la hausse des contaminations au Covid-19, les mesures de précaution ont été renforcées.

Censée partir en vacances en Espagne ce samedi, Emilie Dupuis a décidé de changer ses plans suite à cette annonce. " Chaque année, on a l’habitude d’aller passer la première quinzaine d’août dans l’appartement familial situé en Espagne mais, avec ce qu’on a entendu ce lundi et les chiffres alarmants, je préfère éviter. La prudence et la raison nous amènent à ne pas voyager cette année ", explique la présentatrice météo de RTL-TVI qui met en garde ceux qui voyagent à l’étranger. " Il faut que chacun soit responsable de ses actes et respecte la période de quarantaine lorsqu’il revient d’une zone rouge. Sinon, on va droit dans le mur ! "

Enceinte de 8 mois, Emilie Dupuis trouve "plus raisonnable de rester à la maison". " J’ai reçu beaucoup de messages d’internautes me disant que l’Espagne est un pays très sûr et que le port du masque y est bien respecté. Mais j’ai peur d’avoir un problème sur place et de me retrouver dans un hôpital espagnol en pleine crise du Covid-19 ", confie-t-elle.

À la place, la jeune femme passera quelques jours à la mer du Nord. Une alternative plus sage avant l’arrivée de sa petite fille.