Carnet rose pour Emilie Dupuis. Ce mardi matin, la présentatrice météo de RTL-TVI a annoncé sa grossesse via son compte Instagram. « Notre toute première photo à 4 !Que du bonheur... », écrit la jeune femme à côté d’une photo sur laquelle on la voit poser aux côtés de son compagnon, Jérémy Velkeneers et Jude, leur garçon de 4 ans. Félicitations aux futurs parents !