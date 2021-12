Nombreuses sont les personnalités télé à se lancer dans l’entreprenariat. Alors que Maureen Louys a développé sa marque d’accessoires pour chiens Who’s that dog ? et Agathe Lecaron les collections Ronron Paris pour adultes et enfants, Émilie Dupuis lance aussi sa propre griffe, Jani, en référence au surnom de sa fille d’un an, Jane. Pour le moment, celle-ci comporte quelques modèles de bandeaux et de bonnets pour bébés. " À la naissance de Jane, j’ai eu envie de me lancer dans ce genre d’aventure mais je ne l’ai pas fait tout de suite par manque de temps, explique l’animatrice. Avec Aline, une fille passionnée par la couture, on parlait du doudou de ma fille et on a ensuite eu l’idée de travailler ensemble sur une future collection. Les idées ont fusé et on a finalement créé Jani et ses modèles. "

Confectionnés dans un atelier à Thuin, les accessoires Jani sont disponibles sur le site www.by-jani.com et pourraient, dans un futur proche, l’être dans l’une ou l’autre boutique. "On me demande aussi si j’envisage de proposer d’autres pièces pour les enfants plus grands et pour les garçons. Pour le moment, j’attends de voir comment fonctionne cette collection mais je ne ferme pas de portes", conclut Émilie Dupuis qui sera, à partir du 19 décembre, à la présentation d’Une vie d’écart, une nouvelle émission de RTL-TVI où elle mettra en relation des enfants de maternelle avec les résidents d’un home.