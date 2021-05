A.P., I.M. et P.L.

La météo, pas particulièrement clémente ce samedi pour la réouverture de l’Horeca en extérieur, n’a manifestement pas douché l’enthousiasme des Belges, qui ont pris d’assaut les terrasses, histoire de savourer une bière entre amis ou le plaisir de manger au restaurant avec ses proches. Au contraire, la pluie a même inspiré Frédéric Jannin, qui nous a fait parvenir ce dessin à l’humour typiquement de chez nous.

Parmi les autres personnalités les plus promptes à soutenir l’Horeca, on pouvait reconnaître Emilie Dupuis, tout sourire, Marc Delire et son pote du Café de la Gare, ou encore Michaël Miraglia qui ne donnait pas l’impression d’avoir bien chaud.

Des images sympas, qui vont de nouveau faire partie de notre quotidien à l’avenir. C’est bon pour le moral et pour les estomacs.