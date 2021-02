Il y a quelques semaines, une polémique est venue perturber le train-train quotidien de Emilie Nef Naf, la compagne du joueur de football professionnel Jeremy Menez. En effet une proche à elle, Cindy Lopes, a sous-entendu dans une interview à Non Stop People, que la victoire d'Emilie Nef Naf dans Secret Story en 2009 était truquée. "Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'elle n'avait aucune notoriété à la sortie de l'émission. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des bookings avec elle (Ndlr : principe de se rendre à des soirées dans des boîtes de nuit en étant rémunéré) et il n'y avait personne qui venait faire des photos avec elle(...) Je ne pense pas que les votes étaient tout à fait corrects", avait déclaré en novembre 2020 celle qui ne semble toujours pas remise de sa défaite.

"Je ne sais pas d'où elle sort ça…", rétorque Emilie Nef Nef au site Purepeople.com. "Je ne travaille pas dans la prod, elle non plus à ce que je sache... Si elle veut des réponses il faut qu'elle entre en justice avec Endemol, l'huissier... Peut-être qu'elle en saura plus. Mais moi je n'en ai pas parlé parce que moi-même je n'ai pas la réponse à ses questions. Je ne sais pas d'où elle sort ça... Accuser une production de faire ça c'est super grave. Je les connais, ils ont un service juridique béton, je ne m'aventurerai pas là-dedans, je préfère ne pas relever. Elle pense ce qu'elle veut, personnellement je ne pense pas comme elle."