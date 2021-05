Tout récemment, la fille d'Alain Chabat s'illustrait en jetant un coup de projecteur salvateur sur les rondeurs post-partum . Si la majorité des femmes passent par cette case, il y a une jeune maman qui semble ne pas avoir à s'en soucier : Emily Ratajkowski.

Mère d'un petit Sylvester depuis le mois de mars, le mannequin de 29 ans bluffe son monde en affichant (déjà) une silhouette ferme et longiligne. Dans une longue robe noire très Mireille Darc ou vêtue d'une simple robe débardeur blanche pour un brunch avec Sly, "Emrata" met d'accord fans et célébrités. "Comment fais-tu pour avoir ce corps après avoir eu un bébé ?", lui a même lancé l'influenceuse Chiara Ferragni sur Instagram, comme piquée dans son orgueil. Si le doute reste entier quant au programme sportif et nutritionnel employé, une chose est sûre : être maman lui réussit.