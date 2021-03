"Sylvester Apollo Bear nous a rejoint sur terre", a écrit Emily Ratajkowski sur Instagram, dévoilant une première photo de son bébé. Le petit "Sly" est né le 8 mars, "le matin le plus surréaliste, le plus beau et le plus rempli d'amour de ma vie", a précisé, comblée la jeune maman. Ce petit garçon est le fruit de son union avec Sebastian Bear-McClard, et il est le premier enfant du couple.

Depuis l'annonce de sa grossesse, la mannequin a régulièrement posté des photos de son baby bump sur les réseaux sociaux, attirant des milliers de likes. Mais sa dernière publication risque bien de battre tous les records de "j'aime", car elle en a déjà récolté plus de 1,5 millions en moins d'une heure.