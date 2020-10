Pour le site du magazine vogue, Emily Ratajkowski a également fait quelques confidences sur sa grossesse. Elle évoque par exemple sa décision de ne pas connaître le sexe du bébé à venir sous une forme assez humoristique. "Quand mon mari et moi avons dit à nos amis que j'étais enceinte, leur première question après "félicitations" a été la plus part du temps : "vous savez ce que vous voulez ?" Nous aimons leur répondre que nous ne connaîtrons pas le sexe de notre enfant avant ses 18 ans et qu'ils nous le feront savoir à ce moment-là. Tout le monde rit de ça." Dans la vidéo qu’elle a également diffusée sur son compte Instagram suivi par près de 27 millions d’abonnés et intitulée "Qui seras-tu ?", Emily Ratajkowski raconte qu'elle est en train d'imaginer ce bébé, à quoi il ressemblera, quelle sera sa vie et elle termine par ces mots : "Je suis impatiente de savoir qui tu vas devenir." En légende, Emily Ratajkowski écrit :"Je vais chérir cette vidéo aussi longtemps que je vivrais."



Mannequin qui défend la cause féministe depuis plusieurs années maintenant, Emily Ratajkowski confiait il y a peu qu'elle travaillait sur un tout nouveau projet, un essai baptisé My Body. Un livre dans lequel elle promettait d'explorer "ce que signifie être une femme". Sur son compte Instagram, elle a finalement dévoilé que son prochain projet était d'accueillir son premier enfant avec son époux, le producteur et acteur Sebastian Bear-McClard. C'est en publiant des clichés publiés pour l'édition numérique du magazine Vogue où elle se trouve dans une nuisette orange, le ventre déjà bien arrondi, qu'elle a choisi de révéler l'information.