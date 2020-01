Emily Ratajkowski a tenu à rassurer les jeunes filles de 14 ans.

Véritable star internationale et icône mondiale de la beauté, "Emrata" a voulu adresser un message fort à toutes les adolescentes qui se soucient un peu trop de leur apparence. Elle a posté une photo d'elle adolescente avec la légende suivante: "J'aimais montrer aux gens cette photo de moi à 14 ans pour prouver que mon corps était naturel. Maintenant je suis un peu triste que ça existe. Je n'étais qu'un enfant sur cette photo et j'aurais aimé que le monde ait encouragé ma personne de 14 ans à être plus que mon corps."

L'Américaine de 28 ans a également voulu rassurer ces filles et les pousser à s'instruire: "Si vous êtes une fille de 14 ans et que vous lisez ceci, ne vous inquiétez de rien pour l'instant. Lisez beaucoup de livres et sachez que ce que vous voyez sur Instagram n'est qu'une très petite fraction d'êtres humains complets et magnifiquement complexes."