La véritable muse d'Eminem, c'est elle. Sans sa fille Hailie Jade Scott, le célèbre rappeur américain n'aurait jamais pu écrire des chansons à coeur ouvert comment "Mockingbird", "Hailie's Song" ou encore "When I'm Gone", des bijoux de son répertoire qui évoquent son rôle de père. À 25 ans, la jeune femme vient d'opérer un retour en grâce sur Instagram où elle cumule deux millions d'abonnés.

"Est-ce que l'explication '2020' vous conviendrait ?", a écrit celle qui n'avait plus rien publié depuis le mois de mai à ses followers. Comme le commun des mortels, celle qui partageait jusque là ces bons plans fitness, mode et beauté à foison a donc vécu six derniers mois compliqués.

"Elle va bien. Elle me rend très fier", assurait Eminem en avril dernier, révélant que sa fille était fraîchement diplômée de l'Université du Michigan où elle étudiait la psychologie.