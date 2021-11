Si le couple présumé n'a rien d'officiel pour le moment, un élément pourrait bien faire entrer la jeune femme de 24 ans dans une autre dimension. Depuis ces gros titres, Emma Smet a gagné 50% de followers en plus sur Instagram, dépassant rapidement la barre des 300.000 abonnés. Une donnée non négligeable qui pourrait permettre à l'actrice de Demain nous appartient de devenir une influenceuse en bonne et due forme et de monnayer grassement ses publications si elle le souhaitait. C'est aussi ça, l'effet Mbappé.



. Au début du mois de novembre, le magazinelâchait une petite bombe en annonçant que les deux Français étaient en couple. Et le moment complice partagé par l'attaquant du Paris Saint-Germain et la petite-fille de Johnny Hallyday dans les travées du Parc des Princes le 29 octobre n'était qu'un indice de plus.