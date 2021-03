Si le sexe et le prénom de nouveau-né n'ont pas encore filtré, on sait que le papa est Dave McCary réalisateur qu'elle avait épousé en 2020. À l'époque de leur mariage, la discrétion était déjà le maître-mot pour l'une des actrices les plus populaires de sa génération, élue Oscar de la meilleure actrice en 2017.





Carnet rose à Hollywood. Emma Stone est devenue maman pour la première fois, annonce le bien informé site américaince 26 mars. L'actrice de 32 ans, connue pour ses rôles dansou encoreaurait accouché en catimini le 13 mars dernier à Los Angeles.