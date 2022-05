"On ne m’a jamais vraiment proposé de scènes de sexe […] Et je ne me suis également jamais conformée à la silhouette ou au look de quelqu’un qu’ils pourraient vouloir voir nue. Et par ‘ils’, je veux dire les dirigeants masculins. Je suis trop grande gueule, pas assez jolie, je n’ai pas le bon type de corps. On vous dit tout le temps quel type de corps vous avez." Il reste beaucoup de boulot au mouvement #MeToo.