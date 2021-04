Happy birthday ! Ce 15 avril 2021, Emma Watson, qui a grandi sous l'oeil du grand public à travers le rôle d'Hermione Granger, fête ses 31 ans. Voici trois choses méconnues à savoir sur l'actrice.





La sorcellerie, c'est de famille

Son rôle de sorcière lui collera sans doute à la peau toute sa vie. Et pas seulement à cause de la saga Harry Potter ! Il s’avère que la jeune Britannique née à Paris a une lointaine ancêtre qui était une pour de vrai. Dans son arbre généalogique, on retrouverait en effet la trace de Joan Playle, une femme célibataire accusée de sorcellerie dans le comté d’Essex en 1592, puis excommuniée manu militari. Cela ne s'invente pas.

Son frère, son sosie

Que de bons gènes dans la famille. La preuve ? Alex Watson, son petit frère, a rejoint l’agence de mannequins Storm en 2010. Ils ont d’ailleurs tous les deux posé pour une campagne Burberry cette année-là, shootée par le légendaire photographe Mario Testino. En plus de sa carrière de mannequin, celui qui se fait très discret sur les réseaux sociaux a étudié la politique et la philosophie à l’Université de Bristol. Beaux et intelligents, ces chers Watson.

Progressiste jusqu'au bout des ongles

"Je suis en couple avec moi-même". Voilà une petite phrase magique qui n’est pas passée inaperçue. Et Emma Watson assume à 100%, n’hésitant pas à tacler les valeurs du couple traditionnel au passage. "L’idée que les relations amoureuses sont supposées être faciles, que tout devrait être compris de manière implicite, et qu’on serait simplement fait pour être ensemble, ce sont des conneries ! C’est impossible !", a-t-elle lâché dans les colonnes de Teen Vogue, faisant part de toute son admiration pour les relations (plus équilibrées) entre personnes du même sexe. "Cela exige un réel accord concernant la répartition des tâches et des responsabilités dont le besoin se fait peut-être moins sentir si vous suivez les stéréotypes traditionnels". Inspirant.