D'après le Daily Mail, Emma Watson aurait décidé de quitter le monde du cinéma et de se consacrer à son compagnon Leo Robinton. Son agent a confié au média britannique que l'actrice de 30 ans était "en repos", et qu'elle avait "abandonné la comédie".

Révélée par son rôle d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter, Emma Watson prendrait donc du recul par rapport à sa carrière d'actrice, qui l'a aussi amenée à jouer dans "Les filles du docteur March" plus récemment, ou encore Belle dans "La Belle et la Bête" et "Le Monde de Charlie", entre autres.