Dans le monde du showbiz, comme en politique, tout est une question de mots.

On n’est pas inquiet mais on s’engage à lutter contre le changement climatique. On n’est pas une star dans sa tour d’ivoire, mais un acteur profondément ancré dans le quotidien. Et Emma Watson n’est pas célibataire, mais “sa propre partenaire”. Cela ne change rien du tout, mais c’est tellement plus élégant dit comme ça…