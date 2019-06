Si Danse avec les stars lui a permis de se reconnecter avec son public, c’est Le Roi Soleil (2004) qui l’a révélé au grand public. "J’adore les comédies musicales, je continuerai tous les jours a en faire si je pouvais, confesse Emmanuel Moire. Depuis lors, j’ai plusieurs fois entendu qu’on disait que j’étais fini… or, j’ai juste l’impression de ne pas être dans la mode, je n’ai pas envie de suivre un courant. J’ai ma manière de faire et je ne joue pas le jeu des frasques car je n’ai pas une soif de notoriété au point de me montrer pour exister. J’existe par moi-même. Dans ce milieu, la frontière est floue avec le côté people et célèbre. Mais moi, ce n’est pas mon travail !"

(...)