Seulement, elle vient de l'indiquer sur Facebook en changeant son statut de 'célibataire' à 'en couple'. L'ancienne chroniqueuse de RTL s'est expliquée quelques heures plus tard: "Ce changement n'est pas une nouveauté... Depuis plus de 2 ans maintenant, je vis la plus belle histoire d'amour, digne d'un roman ! L'homme que j'ai attendu pendant 25 ans et pour lequel je ne me suis jamais mariée, est revenu "me chercher"".

Avant d'adresser un joli message d'amour à son compagnon: "Pendant toutes ces années, nous avons eu nos vies, nos enfants, nos bonheurs, nos moments de tristesse... mais nous savions que nous étions faits l'un pour l'autre. C'était écrit ... Depuis, je suis une princesse avec mon prince charmant même si 7831 km nous séparent. Allez, je le partage avec vous... Le bonheur est contagieux... Je vous souhaite à tous de vivre le mien..."

Une petite centaine de personnes ont commenté la publication, majoritairement pour souhaiter du bonheur aux deux tourtereaux.