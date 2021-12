Look en or

Le 28 septembre, Kate Middleton marquait les esprits en faisant une divine apparition lors de l'avant-première londonienne de Mourir peut attendre. La maman de George, Charlotte et Louis avait opté pour une robe dorée et décolletée époustouflante signée Jenny Packham. Et Daniel Craig himself n'avait pas résisté à l'envie de lui faire un compliment ce soir-là. Comme le souligne BFM TV, cette tenue a généré un volume de recherches 1328% supérieur au volume annuel moyen de recherches sur les tenues royales sur Google Trends. La robe noire Armani portée par Meghan Markle lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey est quant à elle parvenue à afficher le score de 1041%. De son côté, le Daily Mail souligne que la duchesse de Sussex a été plus dépensière que celle de Cambridge. Sur l'année, sa garde-robe destinée aux sorties publiques affiche le montant de 70.000 euros, contre 53.000 pour Kate, dont "l'effet" reste intact.