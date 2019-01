La balade est propice à la confidence pour le Prince George. Alors qu'il se promenait la semaine dernière à Berkshire avec sa grand-mère maternelle, Carole Middleton et sa soeur Charlotte, le petit garçon a fait une étonnante révélation à une passante comme le révèle le site internet The Sun





Cette passante en question se baladait avec son chien, lorsque le Prince George s'est avancé pour caresser l'animal. La passante a alors commencé à engager la conversation avec le garçonnet de cinq ans. Elle lui a notamment demandé comment il s'appelait, même si bien sûr, elle connaissait la réponse. Et surprise, le Prince George lui a répondu : "Je m'appelle Archie". Tout cela avec un large sourire selon les propos de l'intéressée.





The Sun a réalisé quelques recherches. La tabloïd explique qu'Archie est le diminutif d'Archibald, un prénom allemand et écossais. Le surnom du Prince George est donc plus que surprenant.