Adieu l'impressionnante queue de cheval tirée à l'extrême. Tout comme nous, Ariana Grande a profité du confinement pour laisser vivre sa chevelure. La chanteuse de 26 ans n'a donc pas résisté à l'envie de partager un rare cliché de ses boucles au naturel le 30 mars. Méconnaissable, l'interprète de "Thank U Next" a brassé des millions de likes et de commentaires tous plus élogieux les uns que les autres. Un look amené à durer ?