Kit Harrington est en effet entré voici quelques semaines en cure de désintoxication dans l'établissement médicale de luxe "Private Swiss", dans le Connecticut, pour soigner son addiction à l'alcool. "Il tentait d'évacuer ses émotions en buvant le champagne le plus cher", peut-on désormais lire dans la presse britannique, citant des sources de l'entourage de l'acteur.

Un problème d'alcool, donc, mais qui entraîne aussi des problèmes d'argent. A en croire les tabloids, il aurait dépensé une grande partie de sa fortune dans des fêtes "dont vous ne croiriez même pas le coût". Ajoutez à cela les quelques 120.000 livres (134.000 €) à débourser par mois pour son traitement, et les contrats qui sautent à cause de son indisponibilité, et cela laisse Kit Harington dans de beaux draps.

L'acteur ne serait pas honteux de sa décision de commencer une cure: "Il espère pouvoir être une inspiration pour d'autres personnes qui auraient les mêmes soucis."