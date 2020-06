Il y a tout juste 40 ans sortait, le deuxième album de Sheila en anglais. Sans ce disque porté par le single "Spacer", il n’y aurait pas eude David Bowie…

Il y a 40 ans jour pour jour, le 27 juin 1980, paraissait King of the World, le deuxième album de Sheila en anglais, après Singin’in the Rain (1977), un disque qui a littéralement propulsé "la petite Française" sur le toit du monde et conduit Nile Rodgers et Bernard Edwards, respectivement guitariste et bassistes du groupe Chic, à poser leur patte sur quelques-uns des plus grands monuments de la musique, de "Like a Virgin" de Madonna à "Notorious" de Duran Duran, en passant par "Original Sin" d’INXS et "Let’s dance" de David Bowie. Cela valait bien une réédition, non ?