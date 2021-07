En décembre dernier, le fils de Guy Bedos a ouvert sur Instagram "comme il le décrit si bien sur le réseau social. Nicolas Bedos écrivait alors avec son sens de l'humour qu'on lui connait: "

Une sorte de double maléfique pour taper sur le gouvernement en place mais qu'il avait laissé de côté depuis le 19 janvier dernier. Le comédien revient toutefois en force, à une semaine de la sortie de son OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire. Objectif ici? Dire tout le bien (ou plutôt tout le mal, c'est un compte ironique après tout) qu’il pense du pass sanitaire obligatoire en France pour les salles de cinéma recevant plus de 49 personnes.

"Le film servira la bonne cause"

"Une chance de sortir le 4 août dans ce contexte de pass sanitaire, car ainsi tous les fans d’OSS vont devoir se faire vacciner et le film servira la bonne cause. Fier d’être utile, a-t-il ainsi ironisé sur ce compte "faux-cul" d'Instagram où on le voit au Festival de Cannes entouré de Jean Dujardin et Pierre Niney. On s’en fout des entrées : la santé d’abord." Un message caustique en photo et stroy Instagram mais suivi d'un commentaire tout aussi explicite sur le pass sanitaire. "Le cinéma et la culture en général d’accord c’est bien, mais si on regarde les courbes du variant Delta et qu’on aime son prochain on se dit que c’est pas grave : les gens ils verront le film sur une plateforme dans deux ans et au moins ils seront à l’abri chez eux-mêmes, s’est-il faussement réjoui. Vive la sécurité de la vie et aussi la tolérance en général surtout."

Et les fans en redemandent: "ce compte nous avait manqué!"