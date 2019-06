Alors que la capitale française est touchée comme une grande partie de l'Europe par une vague de chaleur, les Parisiens ne savent plus comment éviter d'avoir chaud. La chanteuse canadienne a peut-être trouvé un moyen efficace mais qui fait toutefois parler de lui. En effet, Céline Dion s'est baladée dans les rues de Paris... sans pantalon. Revêtant uniquement un body ainsi qu'une longue veste assortie, l'interprète de "My heart will go on" a dévoilé ses longues jambes amincies qui ont déjà fait réagir la Toile à plusieurs reprises ces derniers mois.

En effet, depuis son apparition à la Fashion Week, Céline Dion inquiète ses fans. Ayant perdu du poids et présentant une silhouette très svelte, la Canadienne fait l'objet de plusieurs rumeurs, certaines d'entre elles évoquant des problèmes de santé. La chanteuse avait toutefois tenu à rassurer ses fans il y a peu. " C'est vrai que je suis un peu plus fine, mais tout va bien", avait déclaré Céline Dion.