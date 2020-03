Un peu partout dans le monde, les stars se mobilisent pour inciter à rester chez soi ou offrir un peu de réconfort via des concerts ou des sketchs depuis leur salon.

Et puis, il y a Kim Kardashian et sa conception très personnelle de l’avenir : "Mes cheveux seront en meilleure santé après cette période de quarantaine", écrit-elle sur Instagram, en se réjouissant d’être à nouveau blonde "quand nous pourrons avoir à nouveau des interactions humaines." Devant tant d’empathie, d’ouverture sur le monde, d’absence de nombrilisme, de sens de l’essentiel et de prise de conscience de la gravité de la situation, on se demande pourquoi les JT ne l’invitent pas tous les soirs pour expliquer l’épidémie à la place de scientifiques qui n’évoquent jamais les bienfaits capillaires du confinement…