Actuellement, Madonna est en pleine tournée, suite à la parution de son nouvel album intitulé "Madame X".

Et qui dit tournée dit enchaînement de concerts et donc fatigue. Mais la diva a une petite habitude pour bien récupérer d'un point de vue physique. Avant et après les concerts, la chanteuse boit son urine.

C'est ce qu'elle a dévoilé sur son compte Instagram. Sa méthode: un peu de boxe avec son coach, un bain glacé et une tasse de sa propre urine. " C’est très bon de boire de l’urine une fois sorti du bain gelé ", confie-t-elle.