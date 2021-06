Le 8 mars dernier, Emily Ratajkowski et son mari sont devenus les parents d'un petit garçon, Sylvester Apollo Bea. Le mannequin avait annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram en partageant un premier cliché de son fils. "Sly est arrivé le 8 mars 2021 pendant la matinée la plus surnaturelle, magnifique et remplie d’amour de ma vie", avait-elle écrit en légende.

Quelques semaines à peine après son accouchement, la jeune maman avait surpris tout le monde en partageant une photo d'elle. Sur cette dernière, elle prenait la pose dans une longue robe noir moulante, dévoilant ainsi sa silhouette de rêve, retrouvée en un temps record.

Aujourd'hui, c'est pour une autre raison que les internautes sont surpris. En effet, toujours sur Instagram, Emily Ratajkowski a créé la polémique ce 6 juin en partageant des photos de son fils et elle. Le bémol ? La manière dont elle tient son fils. De fait, elle tient son bébé avec un seul bras sans assurer une sécurité optimal dans son maintien. Face à ces clichés, beaucoup ont souligné l'imprudence de tenir un enfant de la sorte. "Elle tient son bébé comme une vulgaire serviette de plage", "Ça m’angoisse de regarder cette photo", "Le pauvre bébé est bloqué dans sa poitrine", peut-on notamment lire dans les commentaires.

Pour l'instant, le mannequin n'a pas réagi aux critiques, elle semble néanmoins en être consciente puisqu'elle a désactivé les commentaires suite aux nombreuses remarques. Les internautes ont dès lors commenté une autre de ses photos, toujours pour la mettre en garde et s'assurer qu'elle recevra bien le message. "Tu dois vraiment apprendre à le porter”, “Peux-tu supprimer la photo avec ton bébé?", ont surenchéri de nombreuses autres personnes.