Elle se moque éperdument des qu'en-dira-t-on. Alors que son été fut étonnamment discret, Céline Dion, dont la vie sera bientôt portée à l'écran par Valérie Lemercier, a prouvé à ses followers qu'elle n'avait rien perdu de son panache. C'est vêtue de son seul soutien-gorge et d'une jupe que la diva est apparue sur Instagram, proposant une version tout en légèreté du "Somewhere Over the Rainbow" de Judy Garland. "positive-t-elle, regard dans le vague. Une manière de mettre du baume au coeur de ses fans qui attendent impatiemment la reprise de Courage World Tour ?