Installé en Thaïlande depuis plusieurs mois, l’ex-trublion de Max&Venus, l’émission de cuisine de la RTBF qu’il animait avec Fanny Jandrain, mène une nouvelle vie en tant que manager d’une boîte de nuit, le Sapphire Club.

Mais l’ancien candidat de Top Chef n’en oublie pas pour autant sa première passion : la cuisine. Chaque lundi et mercredi, depuis la crise sanitaire, il distribue plus de 200 repas pour les plus démunis dans son quartier de Pattaya. La vidéo de ce qu’il fait est à voir sur sa page Facebook .