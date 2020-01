En vacances dans les Caraïbes, Adele et Harry Styles ont fait le bonheur d'un serveur au restaurant. En plus d'une séance selfie, les stars lui ont laissé un pourboire plus que généreux: un montant quatre fois supérieur à celui de l'addition.

Soleil, plage et cocktails au menu des vacances d'Adele et de Harry Styles. Les deux amis se sont retrouvés au bord de l'eau turquoise des Caraïbes, dans les îles d'Anguilla et de Saint Thomas. Samedi soir, les artistes ont rejoint James Corden et sa famille pour un dîner, dans un petit restaurant de poisson. En fin de soirée, ils ont laissé une belle surprise au serveur qui a pris soin d'eux durant leur repas.

"Quand Harry Styles et Adele t'offrent un chouette pourboire pour la nouvelle année 2020", écrit le serveur enchanté sur Instagram. Les chanteurs se sont en effet montrés particulièrement généreux ! Alors que l'addition s'élevait à 472 dollars (421 euros), ils ont laissé 2020 dollars de pourboire (1800 euros) ! Sur le ticket adressé à Buck, les deux artistes ont laissé une simple note manuscrite: "Bonne année !" "Harry Styles est tout simplement la meilleure personne au monde", s'est enthousiasmé le serveur, sous un selfie photobombé par... James Corden.