" C’est incroyable de penser à tout ce qui est arrivé depuis 2010, année où j’ai épousé l’amour de ma vie", écrit le célèbre mannequin XXL sur Instagram.

"Il y a tant de choses pour lesquelles je suis reconnaissante, de Pretty Big Deal (son podcast féministe, NdlR) à Fearless (sa série diffusée sur YouTube, NdlR) en passant par le défilé Tommy x Zendaya alors que j’étais enceinte de sept mois ou par la couverture de Vogue US avec mon fils et mon mari. Et tout ça seulement cette année !" a-t-elle écrit. "Justin et moi avons hâte d’être parents et nous sommes reconnaissants de l’amour et du soutien que l’on nous apporte."