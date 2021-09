La jeune femme a présenté une montre connectée pas comme les autres. "La montre, je l’ai prise principalement pour l’aspect santé parce que je fais des crises de tachycardie et encore plus depuis que je suis enceinte, raconte celle qui attend son deuxième enfant, après Leeroy, avec le footballeur Boubacar Kamara. Et la montre me permet de faire un électrocardiogramme."

L’influenceuse est en effet atteinte de la maladie de Bouveret depuis cinq ans. "Ça ne prévient pas la crise mais ça la suit, pour pouvoir l’envoyer au docteur. Il faut que je me fasse opérer du cœur mais là je ne peux pas comme je suis enceinte. Donc on surveille." Et Coralie Porrovecchio de conclure. " Depuis que je suis enceinte, ça augmente l’intensité des crises. J’en ai déjà fait deux. Je suis hypocondriaque donc je peux camper devant un hôpital si on ne me dit pas ce que j’ai."