Nabilla est fière de poser nue, elle qui est enceinte de plusieurs mois.

"Oui, j’ai une photo nue enceinte. C’est la première fois que je vois mon corps comme ça. Je suis hyper contente, je suis hyper fière. Franchement, c’est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Donc oui, j’ai fait cette photo. Je me sens bien, je suis très à l’aise avec la nudité d’une femme. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique quand c’est bien fait. Ça, c’est mon problème! C’est moi qui décide ce qui est intime ou pas!", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux