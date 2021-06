Sur Twitter, Catherine et Freddy, deux anciens aventuriers de “Koh-Lanta”, se sont écharpés violemment. La raison? La déception de l'emblématique Freddy (saison 16 au Cambodge) de ne pas participer à la saison All Stars du célèbre jeu de TF1. "Vous avez l’âge d’être ma mère mais vous avez la tête de ma grand-mère", a ensuite rétorqué le principal intéressé à la candidate de la 6e saison.

Un clash dont raffolent les internautes. Catherine Brun , connue des téléspectateurs pour ses participations à la sixième saison de "Koh-Lanta" mais aussi à la quatrième saison des "Anges", n'y est pas allée de main morte concernant les anciens aventuriers du jeu de survie de TF1.

En commentaire au tweet d'un journaliste de TV Mag, relayant l'interview de Freddy Bolzer (Koh-Lanta: Lîle au trésor), Catherine Brun a balancé: "Encore un qui n’a pas de vie." Dans cet entretien, celui qui avait terminé sur les poteaux face à Benoît et Jesta en 2016, ne cachait pas sa déception de ne pas avoir été contacté pour participer à l’édition All Stars des vingt ans du programme. Et dont le tournage vient de s’achever. "J’attends mon tour . Je suis là, je me tiens prêt. Je n’attends que ça !"





"Juste vouloir passer à la télé!"

Et le moins qu'on puisse écrire est que Catherine Brun, saison 6, n'a pas sa langue en poche et balance de plus belle sur Twitter. "Ça me saoule ça ! La pauvreté de l’intérêt de leur existence ! Juste vouloir passer à la tv ! C’est triste pour eux."

De quoi faire réagir le Freddy en question, qui lui a alors répondu ceci sur un ton un brin moqueur. "Pauvre dame. Vous avez l’âge d’être ma mère, mais vous avez la tête de ma grand-mère. Force à vous !" Ni une, ni deux, Catherine rétorque à son tour pour avoir le mot de la fin. "Au moins moi j’ai une tête avec une cervelle qui a autre chose que KL (« Koh-Lanta ») dedans."