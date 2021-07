Les occasions de rire sont trop rares. Aussi, l’annonce d’un nouveau retour des Inconnus ne peut être qu’une bonne nouvelle. "On va bientôt se voir pour faire une photo mais je ne peux pas dire pour quoi", a d’abord déclaré sur M Radio. Avant d’ajouter, en évoquant ceux qu’il considère comme des "frères" : "C’est possible qu’on ait un projet ensemble mais c’est compliqué. Ils me manquent avec le temps qui passe… Curieusement, on se voit de plus en plus ! On s’appelle même en dehors du côté artistique." Vivement que tout cela se concrétise.