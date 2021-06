Enjoy Phoenix en bikini et gros plan très serré sur son postérieur au naturel, voilà les clichés qui ont surpris ses abonnés au premier regard. Mais si la star française des réseaux sociaux, et petite amie du DJ belge Henri PFR, montre ainsi ses fesses sur Internet, c’est pour défendre la cause des femmes.

Maria Lopez, de son vrai nom, a commenté ses clichés où elle dévoile ses vergetures : "Je me suis dit que quitte à poster une photo de mon cul sur Insta, autant que ce soit pour la bonne cause. L’été est là et je sais que beaucoup d’entre vous vont encore se sentir mal en se mettant en maillot. Sachez que je vous comprends. Quand j’avais 11 ans, ma peau a éclaté : j’ai grandi TRÈS VITE. J’avais déjà le corps que j’ai aujourd’hui vers l’âge de 13 ans, donc autant vous dire que niveau hormones, ce n’était pas la folie."

L’influenceuse de 26 ans, en vacances à Ibiza, va encore plus loin. "J’ai et j’aurai des vergetures pour le reste de ma vie, et c’est OK. Sur ces photos, j’ai aussi de la cellulite et devinez quoi : ça aussi, c’est OK et normal. Mieux encore, ma peau, ma cellulite et mon gras bougent quand je marche, et se voient encore plus au soleil. Vous connaissez la suite : c’est NORMAL, martèle-t-elle. Ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, tous les corps sont OK et tous les corps sont normaux. Il m’a fallu des années pour l’accepter, et parfois c’est encore compliqué, mais si ces photos peuvent vous aider alors j’ai tout gagné."