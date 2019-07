"Il y a un truc dont vous vous doutez si vous suivez mes vlogs et mes story", balance Marie Lopez - de son vrai nom- sur YouTube.

"J’ai rencontré quelqu’un et c’est la raison pour laquelle je suis souvent à Bruxelles, en Belgique, puisqu’il habite là-bas. Il est DJ et son nom, avant que vous alliez le chercher, c’est Henri PFR. J’essaie de le suivre quand c’est possible." On vous l’annonçait en exclusivité il y a un mois et l’influenceuse vient donc de le confirmer. "C’est un truc que j’ai un petit peu attendu de vous dire parce que j’avais envie de garder ça un peu pour moi, je pense que vous le comprenez aussi… Mais j’avais quand même l’envie et le besoin de vous le dire pour que les gens arrêtent de chercher."