La youtubeuse avait craché le morceau au début de l’été : elle est en couple avec le DJ belge Henri PFR.

Pour autant, les deux amoureux se sont, jusqu’à présent, faits plutôt discrets sur leur relation. Aucune photo d’eux deux n’avait été divulguée sur les réseaux sociaux. À l’avant-première du film Disney La Reine des neiges 2, ils se sont enfin affichés officiellement au bras l’un de l’autre sur le tapis rouge. "J’ai rencontré quelqu’un, c’est la raison pour laquelle je suis souvent à Bruxelles puisqu’il habite là-bas […] Il bouge un peu partout dans le monde pour travailler. J’essaie de le suivre quand c’est possible", avait-elle expliqué dans l’une de ses vidéos. On espère les voir plus souvent main dans la main !