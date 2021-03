C'est ce jeudi 11 mars, à l'église Saint-Roch, dans le premier arrondissement de Paris, qu'on eu lieu les obsèques de Patrick Dupond, danseur étoile infiniment respecté et membre, durant deux saisons, du jury de Danse Avec Les Stars, brutalement décédé le 5 mars dernier.

La veuve de l'artiste, Leïla Da Rocha, a pu compter sur le soutien de celles et ceux qui l'aimaient, à commencer par ses complices de DALS, Shy'm, Chris Marques, Fauve Hautot et la chorégraphe et ancienne étoile Marie-Claude Pietragalla. D'autres, encore, on pris par à la cérémonie religieuse qui s'est tenue en début d'après-midi. Dans la foule, on a notamment aperçu la ministre de la culture Roselyne Bachelot et l'ancien ministre Jack Lang; le chanteur Francis Lalanne, le violoncelliste Gautier Gapuçon, la chanteuse Nicoletta, l'actrice Brigitte Fossey ou encore Jean-Claude Jitrois.

© BELGA

Disparu brutalement "des suites d'une maladie fulgurante", Patrick Dupond aurait vu son état de santé décliner brutalement en quelques mois à peine. Il laisse derrière lui une femme éplorée, qui partageait sa vie depuis 2004. Danseuse sacrée orientale et joueuse de basket professionnelle, elle l'avait aidé à sortir d'une profonde dépression et à remonter la pente. "Nous nous sommes rencontrés alors que j’étais aussi déçu par moi-même que par les autres", disait-il joliment dans une interview à Paris-Match.

Si beaucoup de fleurs blanches avaient été déposées sur le parvis de l'église Saint-Roch, à côté d'une photo du danseur, le public n'a toutefois pas été admis à l'intérieur de l'édifice religieux.