La future maman, parfois entièrement nue dans son appartement new-yorkais, y prend la pose pour la photographe de mode Renell Medrano. Et le shooting a donné le tournis à la Toile. "Oh mon dieu, tellement hot", lui a notamment écrit son amie le mannequin Irina Shayk. Le premier bébé d'Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard devrait naître durant le printemps.