La grossesse sous toutes ses facettes. C'est en grande pompe qu'Emily Ratajkowski a annoncé qu'elle était enceinte de Sebastian Bear-McClard en octobre denier. Essai à fleur de peau, shooting, vidéo... le mannequin de 29 ans, dont ce sera le premier enfant, avait eu le droit à une couverture XXL de l'événement de la part de. Quelques mois plus tard, la star a fait un nouveau bilan avec une pointe d'humour.

"Parfois, j’ai l’impression d’être Winnie l’Ourson sous forme humaine, et d’autres fois je me sens comme une déesse de la fertilité avec des fesses pulpeuses", a confié la star sur Instagram ce 4 février, clichés dénudés dans sa salle de bains à l'appui. "J’ai pris cette photo un jour où je ressentais ce dernier sentiment. De toute façon, je sais que ce ventre et ces coups de pieds vont me manquer très bientôt", a-t-elle précisé à l'attention de ses 27 millions de followers. Une manière d'annoncer que l'accouchement est imminent ?