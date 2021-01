"Sans la vente des billets des concerts, le manque à gagner avoisine plus de 4 millions d’euros pour l’association créée par Coluche", balance le Parisien. Une énorme perte de recettes à l’heure où les Restos du cœur n’ont jamais été autant sollicités qu’en temps de pandémie. Mais ce n’est pas tout, comme le révèle Hélène Segara, qui a quitté les Enfoirés il y a 6 ans après 17 ans de bons et loyaux services, suite aux caprices de certaines divas qui l’ont dégoûtée. "J’ai été une très bonne camarade, j’ai accepté beaucoup de choses, je n’ai jamais fait de caprices. Je me suis adaptée aux costumes que les autres voulaient bien laisser, aux chansons que les autres ne voulaient pas, au profit de personnes plus exigeantes, a confié la chanteuse au micro de Chante France. Aujourd’hui, qu’est-ce qui pourrait me faire revenir ? C’est qu’on respecte un peu plus ma gentillesse et le fait que je m’adapte tout le temps."