Entre Loana et Sylvie Ortega, c’est œil pour œil, dent pour dent. Après les confessions de la première dans Le Parisien, lundi, la seconde a répliqué via les réseaux sociaux, une fois de plus en sortant des documents qui accablent celle qu’il convient désormais de qualifier d’ex-amie.

Dans Le Parisien, Loana affirmait à nouveau avoir été gavée de médicaments par Sylvie Ortega. Cette dernière maintient que non, que c’est la lauréate de la première saison de Loft Story qui a consommé du GHB le soir où elle a été emmenée à l’hôpital par les pompiers. Pour prouver ses dires, elle n’a pas hésité à dévoiler des conversations extraites de Whatsapp et des réseaux sociaux, en ironisant : “Je ne savais pas que lorsqu’on était dans le coma, entre la vie et la mort, on pouvait parler, écrire et se prendre en photo dans le camion de pompier !! Faudrait qu’on m’explique !”

(...)