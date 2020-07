Quatre ans après sa première apparition en festival en Belgique, le musicien britannique devait se produire à nouveau sur la scène de Werchter cet été. Si l’événement a été annulé suite à la crise sanitaire, Paul McCartney n’a pas l’intention de se faire oublier, ces vacances. Alors que l’adaptation de son livre pour enfants High In The Clouds sera bientôt diffusée sur Netflix, il profite également de ce temps pour fouiller dans ses archives. Une réédition spéciale et conséquente de son dixième album solo datant de 1997, Flaming Pie, est prévue pour le 31 juillet. En prélude de celle-ci, plusieurs EP centrés autour d’un seul titre extrait du disque sont présentés.