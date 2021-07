"Putain ce sentiment de viol quand tu découvres ta maison cambriolée, écrit ainsi, dépité, l'auteur de Splendeurs et misères du petit écran sur Twitter. C'est pas le vol l'insuportable, c'est l'intrusion, le saccage de ta vie."

Au vu des clichés posté par l'ancien acolyte de Marc-Olivier Fogiel, les malfaiteurs n'y sont en effet pas allé de main morte puisqu'ils ont retourné les lieux : tiroirs ouverts, coffre dérobé, affaires jetées au sol, etc. Un crève-coeur pour le père du célèbre Youtubeur Carlito (de Mcfly et Carlito). Son erreur? Avoir posté sur ses réseaux sociaux qu'il se produisait en Avignon, à 12h30 au théâtre du Chien qui fume pour être précis. De quoi donner tout le temps nécessaire aux cambrioleurs pour chercher leur butin. "Pour dédramatiser, j’imagine les gars morts de rire en voyant mes tweets annonçant que je joue au chien qui fume à Avignon a 12h30, écrit-il aussi sur Twitter. 'C’est ça joue bien mon con et merci de nous laisser tout notre temps'."

Même si à en croire Guy Carlier, ses malfaiteurs ne seraient toutefois repartis qu'avec un maigre lot. A savoir un portable, une console appartenant à ses enfants, ou encore sa médaille de citoyen d'honneur de la ville d'Argenteuil. "Envie de pleurer" écrit-il avant de s'adresser directement à ceux qui se sont introduits chez lui.. "Tu espérais quoi c*nnard, trouver un lingot dans le coffre à photos ?"