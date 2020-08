"Dans quel monde vit-on ?"

"Vous savez que je ne prends jamais parti pour la politique, mais alors là c'est trop et ça me donne envie de vomir", a-t-elle confié en Story Instagram, revue de presse à l'appui. " Dans quel monde vit-on ? Comment est-ce possible qu'un homme d'État cautionne ce genre de pratique et qui plus est 'l'ordonne' aux habitants de son pays ?", s'est-elle offusquée.

"Il va falloir évoluer et essayer de s'occuper de notre monde qui va si mal que l'on s'occupe plutôt du racisme, l'environnement, la pauvreté, les catastrophes naturelles, la famine, la surpopulation, l'inégalité entre les sexes, la maladie, et accessoirement la pandémie que l'on vit, au lieu d'essayer de faire bouffer leurs animaux domestiques aux habitants de son pays", a-t-elle ajouté avant de résumer son état d'esprit : "le dégoût".

Impossible à digérer. Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco et Jean-Raymond Gottlieb, a très mal vécu la dernière annonce scandaleuse de Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen vient en effet d'interdire à sa population de posséder des animaux domestiques. La seule option qui s'offre à elle : les abandonner au pouvoir pour qu'ils soient mangés ou gardés dans des zoos d’État. Pour le dictateur, il s'agirait là de mettre fin à une". Un programme qui a choqué la jeune femme de 22 ans.