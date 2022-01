Le juré de La France a un incroyable talent sur RTL-TVi a annoncé une mauvaise nouvelle sur Instagram. "Début de tournée retardé pour cause de blessure", explique Éric Antoine, qui se voit dans l’obligation de reporter deux dates de son spectacle Grandis un peu ! "Les copains, je me suis blessé lors de ma dernière représentation aux Folies Bergère à Paris. Merci du fond du cœur pour les milliers de messages que vous m’avez envoyés sur les réseaux sociaux, votre soutien m’a énormément touché." Et le géant magicien-humoriste de poursuivre. "Cette fracture du pied me contraint à reporter les représentations initialement prévues. Je me remets sur pied et vous dis à très vite !"